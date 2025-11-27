Родственницу пресс-секретаря Белого дома ждет депортация из США

Иммиграционная служба США задержала в штате Массачусетс гражданку Бразилии Бруну Ферейру, родную мать племянника пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. Ее ожидает депортация на родину.

Ферейра прибыла с США с родителями в детском возрасте. Согласно министерству внутренней безопасности, срок действия ее визы истек в 1999 году, с тех пор она находится в стране нелегально. "Согласно политике президента Трампа, лица, находящиеся на территории США незаконно, подлежат депортации", – отмечается в заявлении.

Сейчас Бруне 33 года, а ее бывшему спутнику жизни Майклу Левитту – 35. У них есть 11-летний сын, постоянно проживающий с отцом в штате Нью-Гэмпшир и не общающийся с матерью. Не общается с ней и Кэролайн Левитт, которая предпочла воздержаться от комментариев.

Власти США называют Ферейру "преступным нелегалом из Бразилии", заявляя, что она задерживалась за рукоприкладство. Адвокат женщины Тодд Померло заявляет, что у нее нет уголовного прошлого и подпадает под отложенные меры для детей-иммигрантов. Однако эти меры действуют в течение двух лет, и их срок истек.