27 октября 2025
Мир

10 человек, утверждающих, что Брижитт Макрон – мужчина, предстанут перед парижским судом

Суд
Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 27 октября 2025 г., 09:36
AP Photo/Michel Euler

Во Франции предстанут перед судом десять человек по обвинению в распространении в интернете конспирологических теорий, согласно которым супруга президента Брижитт Макрон родилась мужчиной.

Среди тех, кто предстанет перед Уголовным судом Парижа – владелец галереи, учитель, чиновник, менеджер по рекламе, в общей сложности восемь мужчин и две женщины. Возраст подсудимых от 41 до 60 лет. Им грозит до двух лет тюремного заключения.

Они обвиняются в многочисленных злоумышленных комментариях, касающихся гендерной принадлежности и сексуальности первой леди Франции. В частности, на том основании, что Брижитт Макрон на 24 года старше своего мужа, они обвиняли ее в педофилии.

Супруга президента подала иск в августе 2024 года, первые задержания были проведены в декабре 2024 года и феврале 2025. Напомним, что еще один подобный иск рассматривается судебными инстанциями США.

Накануне стало известно, что Макрон была указана как мужчина и на сайте налогового управления Франции. Ее имя указано как Жан-Мишель. Предполагается, что речь идет о взломе системы хакерами.

Мир
