Путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации оружейного плутония и двух протоколов к нему.

В пояснении к документу отмечается, что речь идет о плутонии, "не являющемся более необходимым для целей обороны".

Ранее законопроект прошел обе палаты парламента: Госдума РФ одобрила денонсацию 8 октября, Совет Федерации – 22 октября.

Соглашение было подписано в 2000 году (вступило в силу в 2011-м) и предполагало утилизацию по 34 тонны избыточного оружейного плутония каждой из сторон. Российская сторона приостанавливала выполнение документа еще в 2016 году, критикуя американский метод "разбавления и захоронения".