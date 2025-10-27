x
27 октября 2025
27 октября 2025
Мир

Путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония

Ядерное оружие
США
Россия
время публикации: 27 октября 2025 г., 15:06 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 15:08
Путин денонсировал соглашение с США об утилизации оружейного плутония
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации оружейного плутония и двух протоколов к нему.

В пояснении к документу отмечается, что речь идет о плутонии, "не являющемся более необходимым для целей обороны".

Ранее законопроект прошел обе палаты парламента: Госдума РФ одобрила денонсацию 8 октября, Совет Федерации – 22 октября.

Соглашение было подписано в 2000 году (вступило в силу в 2011-м) и предполагало утилизацию по 34 тонны избыточного оружейного плутония каждой из сторон. Российская сторона приостанавливала выполнение документа еще в 2016 году, критикуя американский метод "разбавления и захоронения".

