Трамп ответил Путину: против России ракеты с неограниченной дальностью не нужны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина об испытаниях межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая, по словам Путина, имеет неограниченную дальность.

"У российских берегов находится наша атомная подводная лодка – лучшая в мире. Так что ракете не придется лететь 8000 миль. Они с нами не в игры играют, да и мы с ними тоже. Мы все время проводим испытания ракет. И у нас есть подводная лодка, которая делает запуски на 8000 миль ненужными", – сказал Трамп журналистам.

По его словам, сообщив об испытаниях, Путин повел себя неподобающе. "Ему стоит думать о том, как положить конец войне с Украиной, а не об испытаниях ракет: Он думал, что война займет неделю, а она длится уже четвертый год. Вот о чем надо думать".