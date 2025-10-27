x
Мир
Мир

Израильтянин пять лет не может покинуть Эквадор, где он проходит свидетелем по делу экс-президента

Суд
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 20:16
Израильтянин пять лет не может покинуть Эквадор, где он проходит свидетелем по делу экс-президента
AP Photo / Eraldo Peres

Израильтянин Орен Штейман в течение пяти лет не может покинуть Эквадор, где он проходит свидетелем по делу о спекуляции тестами для определения коронавируса экс-президентом страны и его сыном.

Полиция Эквадора заявляет, что Орен Штейман должен дать показания в суде и только после этого он сможет покинуть страну. Но, как пишет "Мако", проблема заключается в том, что экс-президент Эквадора Абдалла Букарам, имеющий обширные связи в судебной системе и в прокуратуре, пытается затянуть процесс.

Еврейская община Эквадора заявляет, что Штейман стал заложником и никого в Израиле это не беспокоит.

"Мако" пишет, что на июль и август были назначены десятки судебных заседаний, но все они, за исключением одного, были отменены или отложены по просьбе Букарама.

Экс-президент Абдалла Букарам обвиняется в том, что во время эпидемии коронавируса он закупил по дешевке у двух израильтян (Орена Штеймана и Шая Дахана) тесты для определения вируса и продавал их по завышенным ценам больницам в Эквадоре. Он "заработал" сотни тысяч долларов на этих сделках. Впоследствии оказалось, что тесты неисправны. Шай Дахан был убит на глазах Орена в тюрьме.

Издание пишет, что Орен Штейман опасается за свою жизнь.

