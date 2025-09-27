Ynet: президент Аргентины, считающийся другом Израиля, попросил Нетаниягу не приезжать

По информации Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаниягу после визита в США намеревался посетить Аргентину, однако президент Хавьер Милей, считающийся другом Израиля, попросил его пока не приезжать.

Издание отмечает, что просьба продиктована внутренней политической ситуацией в Аргентине, где скоро должны состояться парламентские выборы. Хавьер Милей, позиции которого ослабли в последнее время, опасается, что визит израильского премьер-министра может негативно сказаться на поддержке избирателей. Источники в Аргентине отмечают, что Милей в данный момент вообще против визитов в страну мировых лидеров.