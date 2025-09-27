x
27 сентября 2025
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 сентября 2025
|
27 сентября 2025
|
последняя новость: 22:55
27 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Ynet: президент Аргентины, считающийся другом Израиля, попросил Нетаниягу не приезжать

Биньямин Нетаниягу
Аргентина
Израиль
время публикации: 27 сентября 2025 г., 22:49 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 22:51
Ynet: президент Аргентины, считающийся другом Израиля, попросил Нетаниягу не приезжать
Фото: Амос Бен-Гершом, GPO

По информации Ynet, премьер-министр Биньямин Нетаниягу после визита в США намеревался посетить Аргентину, однако президент Хавьер Милей, считающийся другом Израиля, попросил его пока не приезжать.

Издание отмечает, что просьба продиктована внутренней политической ситуацией в Аргентине, где скоро должны состояться парламентские выборы. Хавьер Милей, позиции которого ослабли в последнее время, опасается, что визит израильского премьер-министра может негативно сказаться на поддержке избирателей. Источники в Аргентине отмечают, что Милей в данный момент вообще против визитов в страну мировых лидеров.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

Президент Аргентины эвакуирован с предвыборного мероприятия
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

Президент Аргентины эвакуирован с предвыборного мероприятия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

Президент Аргентины Хавьер Милей вложил записку в Стену Плача