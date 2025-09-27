В новых документах по делу Эпштейна упомянуты Илон Маск и принц Эндрю

В обнародованном демократами в Конгрессе США новом пакете документов, которые касаются ныне покойного осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, есть упоминания миллиардера Илона Маска и принца Эндрю, сообщает ВВС.

Как следует из документов, переданных Комитету по надзору Палаты представителей наследниками Джеффри Эпштейна, Маск был приглашен на остров Эпштейна в декабре 2014 года. Принц Эндрю упоминается в списке пассажиров рейса из Нью-Джерси во Флориду в мае 2000 года.

Би-би-си обратилась за комментариями к Маску и принцу Эндрю.

Принц Эндрю ранее категорически отрицал какие-либо правонарушения. Маск говорил, что Эпштейн приглашал его на остров, но он отказался от приглашения.

Документы, где упоминаются Маск и принц Эндрю, – фрагмент третьей части архива, предоставленного наследниками Джеффри Эпштейна. Согласно заявлению демократов из Комитета по надзору Палаты представителей США, этот пакет документов включают записи в журнале телефонных звонков, копии полетной документации и списков пассажиров, бухгалтерские книги и ежедневный график Эпштейна.

Маск упомянут в записи, датированной 6 декабря 2014 года, в которой говорится: "Напоминание: Илон Маск на острове 6 декабря (это все еще актуально?)".

Принц Эндрю фигурирует в списке пассажиров самолета, на котором он 12 мая 2000 года прилетел вместе с Эпштейном и его сообщницей Гизлейн Максвелл из городка Тетерборо в Нью-Джерси в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В 2021 году Максвелл была осуждена за сговор с Эпштейном в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.