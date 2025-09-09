Конгресс США опубликовал часть материалов по делу Эпштейна: среди них "чек" с подписью DJTRUMP

Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору обнародовал очередной пакет документов из завещания Джеффри Эпштейна, включая отсканированный "альбом к 50-летию" (2003). Среди материалов – фото, на котором показано, как Эпштейн держит огромный декоративный чек с подписью "DJTRUMP" на $22500. Под снимком рукописная приписка, что Эпштейн "продал" некий "полностью обесцененный…" объект Дональду Трампу (часть подписи и название объекта на фото скрыты), пишет The Washington Post. Предполагается, что скрыто имя женщины.

Демократы в комитете ранее в тот же день выложили страницу альбома с непристойным рисунком и поздравлением, приписываемым Трампу. Белый дом назвал публикации "фейком".

Республиканцы обвинили демократов в "выборочной" публикации данных, тогда как пресс-релиз комитета сообщил о получении документов у исполнителей завещания по повестке.

Американские СМИ пишут, что на другой странице альбома есть шутливое послание, связывающее Трампа с еще одним участником "поздравлений". Сам Трамп продолжает отрицать подлинность любых "поздравлений" от его имени.

Напомним, что в июле президент США Дональд Трамп подал иск о клевете против издателя The Wall Street Journal Руперта Мердока и журналистов – авторов статьи о том, что в 2003 году он якобы подарил Джеффри Эпштейну открытку с непристойным рисунком со своей подписью, передает CNN. Юридическая команда Трампа обвинила News Corp – материнскую компанию WSJ – в "вопиющих нарушениях журналистской этики и стандартов точного освещения событий". В исковом заявлении отмечается, что WSJ не опубликовал рисунок или письмо, автором которых, как утверждают авторы скандальной статьи, был Трамп. "Причина в том, что не существует подлинного письма или рисунка", – говорилось в иске, который был подан в федеральный суд Майами (штат Флорида).

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что редакция ознакомилась с альбомом, подготовленным к 50-летию Джеффри Эпштейна. В публикации было сказано, что в альбоме было письмо от Трампа с пририсованной обнаженной женщиной. В ответ на эту публикацию Дональд Трамп объявил о намерении судиться с WSJ и медиамагнатом Рупертом Мердоком, владельцем этого издания. Президент заявил, что заранее уведомлял и WSJ, и лично Мердока о подложности информации о рисунке. По его словам, владелец WSJ обещал "разобраться с этим", но ничего не сделал.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек, в 2019 году покончил с собой в нью-йоркской тюрьме, где он находился по время расследования по делу. Это дало основание для слухов, что смерть была неслучайной.

В 2020 году была приговорена к 20 годам лишения свободы Гислейн Максвелл, помощница Эпштейна – ее признали виновной, в том числе, в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.