Новая Зеландия на ГА ООН: "Пока не признаем палестинское государство"

Министр иностранных дел Новой Зеландии Винстон Питерс заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что его страна "пока не будет признавать палестинское государство".

По словам Питерса, "война продолжается, ХАМАС де-факто контролирует Газу, и слишком много вопросов относительно будущего палестинской государственности", поэтому признание сейчас было бы преждевременным, передает Reuters.

Питерс подчеркнул, что Веллингтон поддерживает "решение о двух государствах", но считает, что раннее признание может лишь закрепить жесткие позиции сторон.