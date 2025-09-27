Новая Зеландия на ГА ООН: "Пока не признаем палестинское государство"
время публикации: 27 сентября 2025 г., 02:50 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 05:31
Министр иностранных дел Новой Зеландии Винстон Питерс заявил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что его страна "пока не будет признавать палестинское государство".
По словам Питерса, "война продолжается, ХАМАС де-факто контролирует Газу, и слишком много вопросов относительно будущего палестинской государственности", поэтому признание сейчас было бы преждевременным, передает Reuters.
Питерс подчеркнул, что Веллингтон поддерживает "решение о двух государствах", но считает, что раннее признание может лишь закрепить жесткие позиции сторон.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2025