Макрон объявил о признании Францией палестинского государства

Эммануэль Макрон объявил об официальном признании Францией палестинского государства. Выступая на конференции по палестинскому вопросу, которая проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, президент Франции назвал это решение "лучшим способом сохранить шансы на прочный мир в регионе". По его словам, пришло время "разорвать порочный круг разрушения и открыть путь к миру прежде, чем это станет невозможным на долгое время".

С трибуны форума Макрон заявил, что "признание палестинского государства является поражением ХАМАСа и всех тех, кто разжигает антисемитизм и ненависть". Он заявил, что прекращение боевых действий в секторе Газы должно произойти одновременно с освобождением израильских заложников.

Президент Франции также описал, как может выглядеть сектор Газы после заключения перемирия. По его словам, он будет управляться палестинской администрацией и "палестинской молодежью", которая разоружит ХАМАС и заменит его структуры. Управление будет осуществляться при поддержке ООН.

"Франция готова принять участие в международной миссии по стабилизации в Газе и совместно с европейскими партнерами поддержать программы обучения и оснащения палестинских сил безопасности", – пообещал президент Франции.

По словам Макрона, посольство Франции будет открыто в "Палестине" после того, как будут освобождены израильские заложники и начнет действовать перемирие.

Таким образом, Франция присоединилась к 145 странам из 193 членов ООН, уже признавших палестинскую государственность. Заявление Франции последовало за аналогичным признанием со стороны Великобритании, Австралии, Канады и Португалии. Намерены объявить о признании палестинского государства Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра, Сан-Марино.