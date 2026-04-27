27 апреля 2026
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

СМИ: в порт Хайфы зашло еще одно судно с зерном, предположительно, украденным из Украины

время публикации: 27 апреля 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 19:42
Yossi Aloni/Flash90

Украинский дипломатический источник в беседе с журналистом Бараком Равидом предупредил о серьезном кризисе в отношениях между Киевом и Иерусалимом в связи с прибытием в порт Хайфы судна Panormitis, предположительно, перевозящего зерно с оккупированных Россией украинских территорий.

По информации проекта SeaKrime и журналистки Екатерины Яресько, судно перевозит 6,2 тысячи тонн пшеницы и более 19 тысяч тонн ячменя; часть зерна была доставлена из Бердянска и перегружена на Panormitis в российских территориальных водах.

По данным VesselFinder, Panormitis прибыл в Хайфу в ночь на 27 апреля.

Две недели назад в порту Хайфы было выгружено зерно с балкера "Абинск". Еще до захода судна в израильский порт посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук встречался с руководством МИД в Иерусалиме, передал собранные данные о судне и происхождении зерна и предупреждал, что заход "Абинска" в израильский порт будет означать нарушение санкций. 16 апреля судно покинуло порт Хайфы. Барак Равид писал, что после этого министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отправил своему украинскому коллеге сообщение, в котором уведомил, что задержать российский балкер невозможно, так как он покинул порт.

Расследование газеты "Гаарец" показало, что с начала года как минимум четыре российских судна разгрузили в Израиле зерно с оккупированных территорий. Свои выводы издание сделало на основании спутниковых снимков, данных отслеживания судов и официальных документов.

В понедельник, 27 апреля, украинский источник заявил Барку Равиду для статьи на сайте "Мако", что Израиль проигнорировал предыдущие обращения Киева. "Если этому судну позволят разгрузиться, последствия будут ощутимы, особенно для наших двусторонних отношений", – предупредил он.

