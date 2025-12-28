Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1404-й день войны

Минобороны РФ 28 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населенного пункта Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Болдыревка, Благодатовка, Пристен и Коровий Яр Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины и 10 пикапов. Уничтожены пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригаде спецназначения "Азов", бригаде теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляй-поле Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Терноватое, Чаривное, Зализничное и Барвиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М198 производства США. Подразделения группировки войск "Днепр" активными действиями освободили населенный пункт Степногорск Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105665 беспилотных летательных аппаратов, 641 зенитный ракетный комплекс, 26764 танка и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32218 орудий полевой артиллерии и минометов, 50197 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).