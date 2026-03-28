В Париже полиция предотвратила теракт возле здания Bank of America
время публикации: 28 марта 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 17:23
Французская полиция предотвратила теракт возле американского банка в Париже,задержав мужчину, который собирался привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщает AFP.
Инцидент произошел рано утром в субботу, 28 марта, возле здания Bank of America, недалеко от Елисейских полей.
По словам одного из источников, полиция задержала мужчину сразу после того, как он установил устройство, состоящее из пятилитровой канистры с горючей жидкостью, и системы зажигания.