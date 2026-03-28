Трамп: Иран – "единственная страна, где никто не хочет руководить", "их лидеры мертвы"

Президент США Дональд Трамп, выступая 27 марта на инвестиционной конференции в Майами-Бич (Флорида), заявил, что переговоры с Ираном продолжаются и что Тегеран должен открыть Ормузский пролив.

Трамп отметил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв, добавив, что сын Хаменеи Моджтаба "либо мертв, либо находится в очень тяжелом состоянии", поскольку о нем "ничего не слышно".

По версии Трампа, иранское руководство фактически перестало существовать. "Их лидеры мертвы. Их верховный лидер больше не верховный – он мертв", – заявил президент США, отметив, что Иран – "единственная страна, где никто не хочет руководить".

В том же выступлении, как отмечает Ynet, Трамп заявил, что США "спасли не только Израиль, но и Ближний Восток", а сейчас ведут переговоры с Ираном. При этом он вновь потребовал открыть Ормузский пролив и утверждал, что Тегеран "получает такие удары, что любой пошел бы на переговоры" и что иранская сторона "умоляет заключить сделку".