В Афганистане полностью отключен интернет

Находящаяся у власти в Афганистане террористическая группировка "Талибан" полностью отключила страну от интернета, объяснив это необходимостью борьбы с распространенными в сети "аморальными явлениями".

Многие международные новостные агентства сообщили, что связь с их кабульскими бюро потеряна. Возникли перебои с работой спутникового телевидения, а также с авиационным сообщением.

Особенно тяжелым ударом это стало для афганских женщин, практически полностью вытесненных из общественной сферы. Интернет позволял им поддерживать связь с внешним миром, в том числе – получить образование, права на которое талибы их лишили.

Напомним: вернувшись к власти в Афганистане в 2021 году, талибы начали внедрять наиболее жесткий вид шариатского права. Девочки могут учиться только до достижения 12-летнего возраста. Среди последних постановлений – запрет на изучение в университетах написанных женщинами книг.