Каталонские сепаратисты оставили правительство Испании без парламентского большинства

Каталонская партия "Хунтс" заявила о прекращении поддержки правительства Испании, возглавляемого социалистом Педро Санчесом, и присоединении к оппозиции. "Хунтс", формально не входившая в коалицию, обеспечивала правительству большинство в парламенте.

"Мы не намерены помогать коалиции, которая не помогает Каталонии. Правительство лишается большинства и не сможет ни принимать бюджет, ни управлять", – заявил глава партии Карлес Пучдемон. Заявление было сделано по итогам партийного собрания во французском Перпиньяне.

Среди причин разрыва – неготовность правительства признать каталонский официальным языком Евросоюза, передать региональной администрации контроль над миграцией и налогообложением, а также отменить приговор в отношении самого Пучдемона, признанного виновным в нецелевом использовании государственных средств.

В 2023 году Санчес обещал каталонским сепаратистам выполнить эти условия, после чего семь депутатов "Хунтс" поддержали правительство.