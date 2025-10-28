Зеленский объяснил, почему Украина закупает шведские боевые самолеты

Президент Украины Владимир Зеленский провел 28 октября встречу с журналистами. Среди затронутых вопросов – положение на фронте, международные отношения Украины, ситуация в энергетической отрасли. Он вновь подтвердил, что Украина не пойдет на территориальные уступки.

Глава государства назвал Покровск главной целью россиян. Он отметил, что захват города стал бы важной пропагандистской победой и позволил бы России "продать" этот результат американцам. "Удержание города силами ВСУ показывает миру, что россияне врут, что нужно продолжать поддерживать Украину", – сказал он.

Зеленский рассказал, что Украина выбрала шведский боевой самолет Gripen, потому что его обслуживание обходится дешевле, а подготовка персонала занимает значительно меньше времени. Он сообщил, что соглашение предусматривает локализацию Gripen, назвав эту договоренность исторической.

Президент вновь заявил о недопустимости решения судьбы Украины без ее участия. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин в соглашении не заинтересован. Зеленский отметил, что западные союзники готовы еще два-три года стабильно оказывать финансовую поддержку Украины, это означает, что российские планы обрушить Украину финансово потерпели крах.

Он сообщил, что 90-95% ударов по России наносятся украинским оружием, а исключение составляют ракеты Storm Shadow и SCALP. "Томогавки" стали бы дополнением к этим ударам. "Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22-27% своего топлива", – сказал президент.

Зеленский объявил о начале 28 октября отопительного сезона и о том, что изысканы средства на закупку за границей газа в объеме 70% от потребностей. "Украина пытается как можно быстрее восстанавливать поврежденные объекты энергетики", – добавил он.