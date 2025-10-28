x
Мир

В Судане повстанцы захватили город Аль-Фашир, поступают сообщения о массовых расстрелах

Судан
время публикации: 28 октября 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 14:48

Подразделения "Сил быстрой поддержки" установили контроль над городом Аль-Фашир – столицей Северного Дарфура и последним оплотом правительственных войск в регионе Дарфур. Осада города продолжалась с мая 2024 года.

"Поступают сообщения о расстрелах мирных жителей, пытавшихся покинуть город. Есть признаки того, что убийства совершаются по этническому признаку, а также – что казнят бывших комбатантов, сложивших оружие. Это запрещено международным гуманитарным правом", – сообщило Управление ООН по правам человека.

Сообщения о массовых расправах подтверждаются спутниковыми снимками, полученными исследователями Йельского университета. Фотографии также свидетельствуют, что Аль-Фашир стал ареной уличных боев и что сопротивление в городе прекращено.

"Речь идет об этническом насилии, напоминающем другие преступления, зафиксированные в Дарфуре с начала конфликта. Действия "Сил быстрой поддержки", в том числе – предотвращение доступа гуманитарной помощи, повышает риск преступлений против человечности и даже геноцида", – заключают ученые.

Конфликт между правительственными войсками с СБП начался в 2023 году. Он стал одной из крупнейших в мире гуманитарных катастроф. Более 14 миллионов человек стали беженцами. Около 150000 человек были убиты, сотни тысяч погибли от голода и лишений.

Мир
