25 августа 2025
25 августа 2025
Мир

Мишустин инициирует выход России из конвенции по предупреждению пыток

Россия
Оппозиция
время публикации: 25 августа 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 25 августа 2025 г., 22:18
Мишустин инициирует выход России из конвенции по предупреждению пыток
AP Photo/Sergey Ponomarev

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту для внесения в Госдуму предложения о денонсации Россией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней. Постановление, датированное 23 августа, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г. и протоколов к ней от 4 ноября 1993 г., подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в документе.

Мир
