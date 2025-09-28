x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 20:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 20:00
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Нетаниягу – Fox News: "Мы работаем с администрацией Трампа над планом прекращения войны в Газе"

Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
время публикации: 28 сентября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 18:46
Нетаниягу – Fox News: "Мы работаем с администрацией Трампа над планом прекращения войны в Газе"
AP Photo/Mark Schiefelbein

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью телеканалу Fox News заявил, что Израиль работает с администрацией Дональда Трампа над планом прекращения войны в Газе, состоящем из 21 пункта.

"В настоящее время мы работаем с командой президента Трампа над соглашением из 21 пункта. Мы надеемся на успешное продвижение сделки", – сказал Нетаниягу.

Израильский премьер-министр в этом интервью подтвердил, что Израиль готов позволить лидерам ХАМАСа покинуть сектор Газы в обмен на освобождение 48 заложников и прекращение боевых действий. "Мы хотим освободить заложников и добиться демилитаризации сектора Газы", – подчеркнул он.

Израильские СМИ со ссылкой на источник в команде Нетаниягу сообщили, что премьер-министр отменил все мероприятия, запланированные на вечер, чтобы вместе со своими советниками подготовиться к завтрашней встрече с Трампом. При этом источник отметил, что из-за разногласий между Израилем и США по поводу плана окончания войны в Газе члены израильской делегации находятся в напряжении и пытаются добиться внесения изменений в план.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

ХАМАС заявил, что потерял связь с боевиками, охранявшими двух заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

СМИ: Нетаниягу отменил все мероприятия, чтобы подготовиться к встрече с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Трамп: "У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке"