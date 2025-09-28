Нетаниягу – Fox News: "Мы работаем с администрацией Трампа над планом прекращения войны в Газе"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью телеканалу Fox News заявил, что Израиль работает с администрацией Дональда Трампа над планом прекращения войны в Газе, состоящем из 21 пункта.

"В настоящее время мы работаем с командой президента Трампа над соглашением из 21 пункта. Мы надеемся на успешное продвижение сделки", – сказал Нетаниягу.

Израильский премьер-министр в этом интервью подтвердил, что Израиль готов позволить лидерам ХАМАСа покинуть сектор Газы в обмен на освобождение 48 заложников и прекращение боевых действий. "Мы хотим освободить заложников и добиться демилитаризации сектора Газы", – подчеркнул он.

Израильские СМИ со ссылкой на источник в команде Нетаниягу сообщили, что премьер-министр отменил все мероприятия, запланированные на вечер, чтобы вместе со своими советниками подготовиться к завтрашней встрече с Трампом. При этом источник отметил, что из-за разногласий между Израилем и США по поводу плана окончания войны в Газе члены израильской делегации находятся в напряжении и пытаются добиться внесения изменений в план.