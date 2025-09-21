Стрельба на свадьбе в Нью-Гэмпшире, сообщается о криках "Свобода Палестине!"

В городе Нашуа в американском штате Нью-Гэмпшир мужчина открыл огонь по гостям на свадебной церемонии, проходившей в местном кантри-клубе. Сообщается об одном погибшем и двух раненых.

Стрелок задержан. Полиция штата называет его имя. Это 23-летний Хантер Надо. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Погибший – 59-летний Роберт Стивен ДеКесар. По информации полиции, они не были знакомы.

По словам присутствовавших на свадьбе, открывший огонь кричал "Свобода Палестине!", однако полицейские заявляют, что мотив еще не установлен, проводятся следственные мероприятия. Дополнительная информация будет сообщаться по мере продвижения в расследовании.