x
21 сентября 2025
|
последняя новость: 14:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 сентября 2025
|
21 сентября 2025
|
последняя новость: 14:07
21 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Стрельба на свадьбе в Нью-Гэмпшире, сообщается о криках "Свобода Палестине!"

США
Стрельба
время публикации: 21 сентября 2025 г., 12:42 | последнее обновление: 21 сентября 2025 г., 12:44
Стрельба на свадьбе в Нью-Гэмпшире, сообщается о криках "Свобода Палестине!"
AP Photo/Michael Casey

В городе Нашуа в американском штате Нью-Гэмпшир мужчина открыл огонь по гостям на свадебной церемонии, проходившей в местном кантри-клубе. Сообщается об одном погибшем и двух раненых.

Стрелок задержан. Полиция штата называет его имя. Это 23-летний Хантер Надо. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Погибший – 59-летний Роберт Стивен ДеКесар. По информации полиции, они не были знакомы.

По словам присутствовавших на свадьбе, открывший огонь кричал "Свобода Палестине!", однако полицейские заявляют, что мотив еще не установлен, проводятся следственные мероприятия. Дополнительная информация будет сообщаться по мере продвижения в расследовании.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

"Израиль должен пасть" и надписи на кириллице: названо имя убийцы из Миннеаполиса
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 мая 2025

Теракт в Вашингтоне: убиты двое сотрудников посольства Израиля