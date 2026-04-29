Швейцарский парламент отказался признавать палестинское государство

Нижняя палата парламента Швейцарии отвергла инициативу формально признать палестинское государство. Против признания высказались 116 депутатов, в поддержку – 66, 11 воздержались. Ранее так же проголосовал и Сенат.

Парламент последовал рекомендации комиссии по иностранным делам, заключившей, что палестинские территории не соответствуют условиям признания их государством. В частности, нет независимого и функционирующего правительства.

Также отмечается, что признание палестинского государства противоречит принципам нейтралитета и лишит Швейцарию возможности выступить посредником при урегулировании конфликта.