29 декабря 2025
29 декабря 2025
Мир

СМИ: в начале января Залужный уйдет с поста посла Украины в Лондоне

Война в Украине
Украина
время публикации: 29 декабря 2025 г., 13:06 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 13:09

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, ранее занимавший пост главнокомандующего вооруженными силами Украины, в ближайшее время покинет свою должность. Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на политические и дипломатические источники.

Согласно публикации, Залужный еще несколько месяцев назад сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хочет подать в отставку. "Они с президентом обсуждали различные должности для Залужного, от премьера – до главы Офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил", – рассказали собеседники Radio NV.

По словам источников, Залужный задумывался о должности посла Украины в США или возвращения на пост командующего ВСУ, но конкретных решений принято не было – как нет и планов сменить украинского посла в Вашингтоне.

По неофициальной информации, он может объявить об уходе с поста уже 4-5 января. Официальной информации об этом нет.

