По прогнозам, к 2050 году глобальный спрос на авиаперевозки увеличится более чем вдвое

Согласно новому прогнозу International Air Transport Association, к 2050 году мировой спрос на авиаперелеты вырастет более чем в два раза. Самый быстрый рост ожидается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.

Долгосрочная модель прогноза IATA учитывает демографию, занятость, частоту полетов и размер авиапарка по странам. Ключевым фактором роста считается уровень ВВП на душу населения с поправкой на покупательную способность. Эти выводы совпадают с оценками компании Airbus, которая в своем прогнозе также ожидает удвоение спроса примерно за 20 лет. По данным IATA, наиболее динамично будут расти направления внутри Африки, между Африкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а также маршруты внутри Азии и между Азией и Ближним Востоком. Это подчеркивает необходимость инвестиций в инфраструктуру и развитие регулирования в развивающихся странах. Дополнительными драйверами роста называются демография, уровень развития экономики, зрелость рынков и доступность транспортной инфраструктуры.

Аналогичные оценки дает и Boeing: компания прогнозирует самый быстрый рост пассажиропотока в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке. Ожидается, что к 2043 году мировой парк коммерческих самолетов увеличится более чем в два раза, при этом важную роль в этом процессе сыграет Китай. В то же время рынки, связанные с Европой, будут расти медленнее остальных. Глава IATA Willie Walsh отметил, что перспективы отрасли остаются позитивными: спрос на перелеты продолжает расти, что будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест по всему миру. При этом он подчеркнул важность государственной поддержки – развития инфраструктуры, упрощения доступа к рынкам, согласования нормативных требований и перехода к более экологичной энергетике.

В отчете также выделены две долгосрочные тенденции. Во-первых, пандемия COVID-19 вызвала структурные изменения в спросе на авиаперевозки, и возврата к прежним моделям в полной мере не ожидается. Во-вторых, темпы роста отрасли постепенно снижаются: если в 1970-х годах среднегодовой рост превышал 6%, то к 2024 году он сократился до примерно 4,5%. Это объясняется не спадом интереса к путешествиям, а зрелостью рынка, поскольку общее число пассажиров продолжает стабильно увеличиваться.