Франция осудила Израиль за убийство "журналиста", состоявшего в рядах "Хизбаллы"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с осуждением действий израильской армии, повлекших за собой гибель трех журналистов на юге Ливана.

"Если будет установлено, что израильская армия нанесла по журналистам целенаправленный удар, то речь идет об очень серьезном инциденте и грубом нарушении международного права. Нельзя атаковать журналистов, даже если они связаны с одной из сторон конфликта", – заявил он.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что удар был нанесен по Али Хасану Шуэйбе, боевику разведподразделения "Радуана" и журналисту телесети "Хизбаллы" "Аль-Манар". В сообщении указано, что "человек, известный как Али Шуэйб, официально присоединился к военному крылу "Хизбаллы" в 2020 году, фактически же он сотрудничал с этой организацией с 2013 года".

В рамках своей работы в разведывательном подразделении Шуэйб занимался фотографированием, видеосъемкой и сбором разведывательной информации, а также передавал эту информацию "Силам Радуан", пользуясь журналистским прикрытием. Действия Шуэйба по раскрытию позиций военнослужащих ЦАХАЛа представляли реальную угрозу для израильских солдат.

В Ливане сообщают, что в результате атаки погибли еще два журналиста – Фатима и Мухаммад Фтухи, которые были братом и сестрой. Канцелярия президента Ливана назвала удар "наглым преступлением".