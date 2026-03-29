В Англии автомобиль врезался в группу людей, множество пострадавших

Вечером 28 марта в центре города Дерби (Англия) автомобиль въехал в группу пешеходов, пострадали до 20 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы, сообщают британские СМИ.

Полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в причастности к наезду.

Обстоятельства наезда расследуются. Пока не звучало официальных заявлений о том, что данное происшествие было терактом.