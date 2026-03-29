Отчет LS Group: русский язык – в пятерке лидеров по распространению антиизраильских нарративов

В ходе исследования, проведённого израильской компанией LS Group с 1 по 21 марта 2026 года, установлено, что пять языков – арабский, фарси, английский, испанский и русский – отвечают за 89% глобального антиизраильского информационного потока о войне США и Израиля против Ирана.

Суммарный рост по сравнению с февралем составил 31%. Арабский язык занимает первое место по распространению таких нарративов. Его доля составляет 31%, а рост объема по сравнению с предыдущим месяцем составляет 24%. Основные платформы распространения – Telegram, X, Facebook

На втором месте – фарси, его доля 26% но рост составил 37%. Основные платформы – Telegram, Instagram, государственные СМИ Ирана. Далее следует английский с 19% и ростом 29%. Здесь платформы X, TikTok, YouTube, Instagram.

Четвертое место у испанского языка – 13% всего объема и 22% роста. Платформы: X, TikTok, латиноамериканские СМИ. Замыкает список русский с 11% объема и ростом 28%. Платформы: Telegram, VK, YouTube.

48% антиизраильских сообщений появляются в Telegram, где очень низкий уровень модерирования. Он доминирует в арабском, фарс и русском сегментам. X на втором месте, но всего с 18%. Он лидирует в английском и испанском сегментах. Уровень модерирования здесь авторы называют высоким.

Среди основных нарративов: "США и Израиль-агрессоры, Иран защищается" (29%), "Уничтожение сионистского режима близко" (22%), "Американо-израильский альянс провоцирует мировую войну" (18%), "Иран сдерживает империю зла (США + Израиль)" (13%), "Двойные стандарты и лицемерие Запада" (9%), "Переговоры Трампа-обман и ультиматумы" (6%), теории конспирации о ядерных ударах и смене режима (3%).

Анализ проведён на основе лексики, тональности, фрейминга и эмоциональной окраски контента. Популярные темы:

Атрибуция ответственности. На кого возлагают вину за конфликт или надежду на мир. Примеры: "Виноват Байден/Иран/Израиль", "Пусть Китай решит", "От нас ничего не зависит".

Конфессиональная солидарность. Степень отождествления себя с мусульманским миром (Уммой). Примеры: "Братья-мусульмане", "Дуа за Палестину", "Защита веры", цитаты из Корана.

Рационализация Попытка объяснить войну через прагматику: нефть, деньги, логистику. Примеры: "Цена на баррель", "Курс валюты", "Транспортные коридоры", "ВПК", "Санкции".

Инвективная лексика. Использование ругательств, жаргона и прямых оскорблений сторон. Примеры: нецензурная брань, политические мемы-оскорбления, агрессивные ярлыки ("сионистская сволочь", "убийцы детей").

Эмоциональная вовлеченность. Уровень личного сопереживания (от глубокой эмпатии до холодного аналитического тона). Примеры: "Плачу вместе с ними", "Сердце болит" vs "Чисто шахматная партия", "Интересный ход".

Геополитический пессимизм. Уверенность, что конфликт приведёт к глобальной катастрофе. Примеры: "На пороге III мировой", "Ядерный апокалипсис", "Мир уже не будет прежним".