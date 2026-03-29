29 марта 2026
Мир

В Южной Африке похищен и убит еврей: власти не считают инцидент антисемитским

Похищение
Убийства
Африка
время публикации: 29 марта 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 09:28
Стивен Грузд, южноафриканский еврейский интеллектуал и журналист, был найден мертвым в пятницу, 27 марта, после того как был похищен несколькими часами ранее в Йоханнесбурге. Власти расследуют это преступление как похищение с целью ограбления и убийство, указывая, что признаков антисемитского преступления найдено не было.

Как сообщает The Jerusalem Post, по подозрению в похищении и убийстве журналиста были арестованы пять человек, один из подозреваемых сообщил, где находится тело жертвы.

Организация по обеспечению безопасности еврейской общины (Jewish Community Security Organization, CSO) указывает, что инцидент расследуется как уголовное преступление, а не как антисемитский акт, поскольку нет явных признаков того, что Грузд был выбран в качестве цели из-за того, что он был евреем.

Ни один из задержанных не связан с какими-либо террористическими организациями, и у них не было террористических мотивов. По данным расследования, похитители напали на Стивена Грузда в четверг вечером, похитили его и увезли в мотель в Джеппстауне, пригороде Йоханнесбурга, где пытали и жестоко убили.

