К Ямайке приближается самый мощный ураган в истории

Ямайка готовится к удару урагана "Мелисса", который может стать самым мощным за всю историю наблюдений, начатых в 1851 году. Он ударит по острову утром 28 октября по местному времени, пересечет его с юга на север, а затем нанесет удар и по Кубе.

"Мелисса" – шторм пятой, самой высокой категории. Скорость ветра достигает 282 километров в час, как ожидается, за короткий срок на Ямайке выпадет до метра осадков, что грозит наводнениями и оползнями. Ураган уже привел к гибели четырех человек в Доминиканской республике и Гаити.

"Я призываю всех жителей Ямайки не выходить на улицу и оставаться внутри своих жилищ. Избегайте необязательных поездок. Сильные порывы ветра, проливные дожди и наводнения могут начаться в любой момент. Оставаясь дома, вы снизите нагрузку на спасательные службы", – заявил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.

При этом он признал, что инфраструктура острова не способна выдержать ураган пятой категории.

"Мелиссу" уже сравнивают с ураганом "Катрина", ударившим по Новому Орлеану в 2005 году. Он повлек за собой гибель 1392 человек, а нанесенный им ущерб оценивается в 125 миллиардов долларов.