Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1344-й день войны

Минобороны РФ 29 октября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Садки и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Покаляное Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Кучеровка Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Ямполь Донецкой Народной Республики. Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области. Проводятся мероприятия по убеждению окруженных украинских военнослужащих к отказу от сопротивления и сдаче в плен. Группа боевиков в количестве 12 человек сообщила о готовности сдаться в обмен на гарантии жизни. В настоящее время прорабатываются варианты их безопасного вывода. За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области уничтожено до 55 украинских военнослужащих и шесть единиц военной техники, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 220 военнослужащих, два бронеавтомобиля, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Закотное, Петровское, Плещеевка, Свято-Покровское и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 355 военнослужащих, бронеавтомобиль "Казак", 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, аэромобильной, трех штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Доброполье, Новониколаевка, Розы Люксембург, Торецкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и закрепляются на территории городской промзоны. На юге города, после освобождения микрорайона Троянда, подразделения 2-й армии продвинулись в населенном пункте Гнатовка Донецкой Народной Республики, проводится ее зачистка. Штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в восточной части населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики, проводят зачистку от разрозненных групп противника территории шахты 5/6. Пресечена попытка противника деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Кроме того, сорваны четыре попытки противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, пикап и артиллерийское орудие. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 480 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вишневое Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новоалександровка Днепропетровской области Новое, Успеновка и Яблоково Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка Запорожской области, Львово и Антоновка Херсонской области. Уничтожены свыше 55 военнослужащих, 14 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 238 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93287 беспилотных летательных аппаратов, 633 зенитных ракетных комплекса, 25740 танков и других боевых бронированных машин, 1607 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30883 орудия полевой артиллерии и минометов, 45197 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 140100 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 160 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).