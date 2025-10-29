x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
последняя новость: 13:35
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Мир

Операция против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро, более 60 погибших

Полиция
Наркотики
Бразилия
время публикации: 29 октября 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 12:59
Операция против наркоторговцев в Рио-де-Жанейро, более 60 погибших
AP Photo/Silvia Izquierdo

Около 2500 полицейских и военнослужащих приняли участие в крупнейшей операции по борьбе с наркоторговцами, прошедшей в Рио-де-Жанейро. К операции были привлечены бронетехника и вертолеты.

Действия полиции и армии были направлены против группировки "Красное командование", по сути, контролирующей фавелы Complexo de Alemao и Penha. На месте начались вооруженные столкновения, Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе четверо полицейских.

Власти утверждают, что 60 погибших – нейтрализованные преступники. 81 человек задержан, изъято 93 единицы автоматического стрелкового оружия, около 500 килограммов наркотиков. Поступает информация о множестве раненных, среди которых немало прохожих.

Совет ООН по правам человека назвал полицейскую операцию "ужасающей", призвав к расследованию событий и напомнив о необходимости соблюдения международного права. Бразильские правозащитники призвали прокуратуру расследовать трагические события и установить обстоятельства каждой смерти.

