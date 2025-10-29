x
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
29 октября 2025
Мир

Президент Южной Кореи подарил Трампу золотую корону

время публикации: 29 октября 2025 г., 12:22
Президент Южной Кореи подарил Трампу золотую корону
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Южную Корею. Это завершающий этап его азиатского турне. Трамп примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен вручил американскому гостю копию древней золотой короны и наградил высшей наградой республики - Большим орденом Мугунхва - в знак признания его усилий по достижению мира на Корейском полуострове.

Трамп заявил, что торгово-экономические отношения двух стран насколько тесны, что их можно сравнить с браком. Говоря о международной торговле, он отметил, что самые выгодные соглашения – такие, что выгодны для всех сторон. Соглашение о торговле – центральный пункт переговоров Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее американский президент говорил о возможности встретится и с главой КНДР Ким Чен Ыном. Однако встреча не состоится – это объясняется плотным графиком Трампа. При этом он предложил не переоценивать последние ракетные испытания, проведенные Пхеньяном: "Они запускают ракеты уже несколько десятилетий".

