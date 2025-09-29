Перед саммитом ЕС Дания запрещает полеты гражданских БПЛА

В преддверии саммита Европейского союза, который состоится в Копенгагене 1-2 октября, правительство Дании запретило полеты гражданских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве королевства.

В заявлении министерства транспорта Дании отмечается, что запрет будет действовать с 29 сентября по 3 октября: «Это ликвидирует опасность, что вражеские дроны будут перепутаны с теми, кто находится в воздухе на законных основаниях. Нарушение запрета будет караться крупным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

В последние дни неизвестные дроны несколько раз нарушали границу Дании, пролетая и над военными объектами. Это повлекло за собой, в том числе, прекращение работы аэропортов. БПЛА не были перехвачены и покинули воздушное пространство члена NATO самостоятельно.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила тогда, что не исключает причастности России к этим инцидентам. Российское посольство в Копенганене ответило, что речь идет о необоснованных обвинениях.