Завершилась встреча Трампа и Нетаниягу: "Это исторический день для Ближнего Востока"

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаниягу, на которой обсуждался план прекращения войны в секторе Газы.

Встреча продолжалась на час дольше запланированного времени, после чего оба лидера вышли к журналистам.

Президент США Дональд Трамп начал свою речь с заявления: "Это исторический день для Ближнего Востока. Я благодарю Биби за проделанную работу".

Трамп отметил, если ХАМАС согласится, то в течение 72 часов все заложники вернутся.

Президент США отметил, что все еще существует вероятность того, что ХАМАС будет против сделки. В этом случае, Израиль получит его поддержку в уничтожении ХАМАСа. "Но у меня хорошее предчувствие, что мы получим положительный ответ", – добавил Трамп.

Трамп также сказал, что его план предусматривает создание нового международного наблюдательного органа, который он назвал "Советом мира". "Я не буду стоять во главе этого органа, но мы должны убедиться, что он работает", – подчеркнул он.

Трамп заявил, что арабские и мусульманские страны взяли на себя обязательства по демилитаризации Газы и уничтожению военного потенциала ХАМАСа и всех других террористических организаций. Он отметил, что в Газе будет ликвидирована вся террористическая инфраструктура, включая туннели, мастерские по производству оружия и оружие.

Президент США заявил, что в ходе сегодняшней встречи Биньямин Нетаниягу четко заявил, что он не согласен с созданием палестинского государства. "Некоторые глупые страны признали палестинское государство, и даже это сделали некоторые из наших союзников в Европе. Я думаю, что они сделали это, потому что очень устали от происходящего", – заявил Трамп.

Биньямин Нетаниягу поблагодарил Трампа за проделанную работу. Он сказал, что в случае если ХАМАС согласится с предложением, ЦАХАЛ оставит часть своих позиций, после чего будут возвращены заложники. Нетаниягу предупредил: если ХАМАС на словах согласится, но не подтвердит это делом, Израиль "завершит начатое".