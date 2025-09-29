Совет поселений Иудеи и Самарии отправил своих представителей в США на встречу с Нетаниягу

Совет поселений Иудеи и Самарии отправил своих представителей в Нью-Йорк для встречи с Биньямином Нетаниягу после того, как Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать "Западный берег".

После отправки делегации в ЕША заявили, что решение об аннексии будет принимать только Нетаниягу.

По информации Ynet, Нетаниягу встретится с делегацией ЕША в 20:30 по нью-йоркскому времени (в 3:30 по израильскому времени).