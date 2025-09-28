x
28 сентября 2025
Израиль

Трамп прокомментировал израильскому телеканалу свой план по окончанию войны в Газе

США
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 28 сентября 2025 г., 20:41 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 20:41
Трамп прокомментировал израильскому телеканалу свой план по окончанию войны в Газе
AP Photo / Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с журналистом израильского телеканала "Кешет-12" прокомментировал ход переговоров по его плану по прекращению войны в Газе. С президентом США беседовал Барак Равид, обозреватель издания Axios.

"Все объединились, чтобы добиться соглашения о прекращении войны в секторе Газы. Но его еще предстоит заключить", – заявил Дональд Трамп, добавив, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поддерживает его план, как и несколько арабских и мусульманских стран, участвовавших в его обсуждении.

"Было великолепно работать с арабскими странами по этому вопросу. ХАМАС прислушивается к ним. Арабские страны хотят мира, Израиль хочет мира, Биби хочет мира", – сказал президент США.

Дональд Трамп добавил, что его план имеет более широкую цель, чем завершение войны в Газе. Цель, по его словам, состоит в том, чтобы возобновить продвижение к всеобъемлющему миру в регионе. "Если нам удастся это сделать, это будет великий день для Израиля и для всего Ближнего Востока. Впервые появится реальная возможность установления мира на Ближнем Востоке. Но сначала нужно довести соглашение до конца", – заявил Трамп.

Израиль
