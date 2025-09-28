СМИ: Нетаниягу отменил все мероприятия, чтобы подготовиться к встрече с Трампом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне запланированной на 29 сентября встречи с президентом США Дональдом Трампом отменил все запланированные на вечер мероприятия и брифинги. В том числе он не будет присутствовать на мероприятии, проводимом еврейским информационным агентством JNS (Jewish News Syndicate).

По информации новостных служб N12 и Ynet, Биньямин Нетаниягу намерен провести этот вечер со своими советниками за подготовкой к предстоящей встрече с Трампом.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что из-за разногласий между Израилем и США по поводу плана окончания войны в Газе ощущается напряжение в израильской делегации, которая пытается внести изменения в план.

Сообщается, что Нетаниягу в ближайшее время встретится со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.