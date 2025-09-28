x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 18:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 18:31
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СМИ: Нетаниягу отменил все мероприятия, чтобы подготовиться к встрече с Трампом

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 28 сентября 2025 г., 17:58 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 18:28
СМИ: Нетаниягу отменил все мероприятия, чтобы подготовиться к встрече с Трампом
AP Photo/Richard Drew

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу накануне запланированной на 29 сентября встречи с президентом США Дональдом Трампом отменил все запланированные на вечер мероприятия и брифинги. В том числе он не будет присутствовать на мероприятии, проводимом еврейским информационным агентством JNS (Jewish News Syndicate).

По информации новостных служб N12 и Ynet, Биньямин Нетаниягу намерен провести этот вечер со своими советниками за подготовкой к предстоящей встрече с Трампом.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что из-за разногласий между Израилем и США по поводу плана окончания войны в Газе ощущается напряжение в израильской делегации, которая пытается внести изменения в план.

Сообщается, что Нетаниягу в ближайшее время встретится со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 сентября 2025

Трамп: "У нас есть реальный шанс на что-то грандиозное на Ближнем Востоке"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2025

Тысячи людей принимают участие в митинге на "площади похищенных" в Тель-Авиве
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025

Нетаниягу отменил брифинг в Нью-Йорке: "Только после встречи с Трампом"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025

Трамп: "Я думаю, что мы близки к сделке с ХАМАСом"