По данным Управления водных ресурсов Израиля, уровень Кинерета в настоящее время около −213,3 м ниже уровня моря, что примерно на 35 см ниже "нижней красной линии", обозначающей критический дефицит воды.

До "верхней красной линии", означающей полное наполнение озера, еще 4,52 м.

По оценке Управления водных ресурсов, за дождливые выходные уровень Кинерета поднялся всего на 1 сантиметр.