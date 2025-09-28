Уволены сотрудники ФБР, преклонившие колено во время протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда

Федеральное бюро расследований США уволило сотрудников ведомства, которые в 2020 году были запечатлены коленопреклоненными во время протестов против убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Как пишет Washington Post, точное количество уволенных официально не сообщается, однако, согласно информированным источникам, речь идет примерно о 20 сотрудников. Некоторые из них ранее были с понижением переведены на другие должности.

Ассоциация агентов ФБР, неправительственная организация, представляющая сотрудников бюро, отметила, что среди уволенных есть и ветераны вооруженных сил. «Эти увольнения незаконны. Директор ФБР Кэш Патель нарушает права тех, кто рисковал жизнью, защищая нашу страну и наши свободы», - сообщила она.

Джордж Флойд в мае 2020 года был задушен полицейским Дереком Шовеном во время задержания. Его смерть повлекла за собой массовые волнения на расовой почве, нередко сопровождавшиеся мародерством и насилием.