x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 22:58
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Уволены сотрудники ФБР, преклонившие колено во время протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда

США
время публикации: 28 сентября 2025 г., 22:23 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 22:31
Уволены сотрудники ФБР, преклонившие колено во время протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда
AP Photo/Jose Luis Magana, File

Федеральное бюро расследований США уволило сотрудников ведомства, которые в 2020 году были запечатлены коленопреклоненными во время протестов против убийства темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

Как пишет Washington Post, точное количество уволенных официально не сообщается, однако, согласно информированным источникам, речь идет примерно о 20 сотрудников. Некоторые из них ранее были с понижением переведены на другие должности.

Ассоциация агентов ФБР, неправительственная организация, представляющая сотрудников бюро, отметила, что среди уволенных есть и ветераны вооруженных сил. «Эти увольнения незаконны. Директор ФБР Кэш Патель нарушает права тех, кто рисковал жизнью, защищая нашу страну и наши свободы», - сообщила она.

Джордж Флойд в мае 2020 года был задушен полицейским Дереком Шовеном во время задержания. Его смерть повлекла за собой массовые волнения на расовой почве, нередко сопровождавшиеся мародерством и насилием.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 марта 2025

В Вашингтоне под давлением республиканцев начат демонтаж площади Black Lives Matter
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 26 ноября 2023

На бывшего полицейского, осужденного за убийство Джорджа Флойда, совершено нападение в тюрьме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 апреля 2021

Суду в Миннеаполисе представлены записи смерти Флойда, сделанные полицией