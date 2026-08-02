В Армении ушло в отставку правительство Никола Пашиняна

2 августа в Армении собрался на первое заседание парламент нового созыва. Согласно конституции, премьер-министр Никол Пашинян подал президенту Ваагну Хачатуряну заявление об отставке правительства.

"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", – сообщил премьер-министр.

На прошедших 7 июня парламентских выборах победу одержала прозападная партия "Гражданский договор", возглавляемая Пашиняном. За нее отдали голоса 49,81% избирателей.

Пророссийская "Сильная Армения" Самвела Карапетяна получила 23,29% голосов, блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна – 9,94%. Электоральный барьер также преодолела "Процветающая Армения" с 4% голосов.

Явка на выборах составила 59%. Согласно принятой в Армении системе, голоса, полученные партиями, не прошедшими в парламент, распределяются между теми, кто преодолел электоральный барьер, поэтому "Гражданский договор", получивший в парламенте большинство, сможет сформировать правительство самостоятельно.