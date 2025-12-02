Bloomberg: в Китае с нового года вводится налог на презервативы

Как передает агентство Bloomberg, в рамках борьбы за увеличение рождаемости Китай вводит НДС на презервативы и другие средства контрацепции. Он составит 13%. Нововведение вступит в силу в январе 2026 года.

На протяжении десятилетий в КНР действовала политика "одна семья – один ребенок". В 1993 году контрацептивы были освобождены от НДС. Однако теперь Китай столкнулся с противоположной проблемой. В 2024 году здесь родилось всего 9,54 миллиона детей – в три раза меньше, чем десятью годами ранее.

В рамках новой политики от НДС освобождаются оплата за ясли и детские сады, уход за пожилыми и инвалидами, услуги, связанные с заключением брака. Однако высокие расходы на воспитание детей остаются серьезным фактором, сдерживающим рост населения.