СК РФ: число жертв в Хорлах выросло до 27. СВР Украины: Кремль готовит новую провокацию с жертвами

Утром 2 января Следственный комитет РФ заявил, что число жертв новогоднего удара украинских БПЛА по зданию кафе и гостиницы в Хорлах Херсонской области увеличилось до 27 человек, среди них двое детей. Более 30 пострадавших госпитализированы, в их числе пять несовершеннолетних.

Вечером 1 января представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лыховий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отверг версию о целенаправленном ударе по гражданским и заявил, что украинская армия наносит удары исключительно по военным и стратегическим объектам противника. При этом он не подтверждал конкретно эпизод в Хорлах.

Данных от независимых источников по происшедшему в Хорлах пока не поступало.

Отметим в этой связи, что 2 января Служба внешней разведки Украины заявила, что "Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами" с целью срыва мирных переговоров при посредничестве США. "Указанная операция носит комплексный характер. После т.н. "атаки на резиденцию Путина" фиксируется распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов, направленных на подготовку российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации. С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время – накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение либо другой объект с высокой символической значимостью – как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины. Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", – сказано в заявлении СВР Украины. Это заявление завершается словами: "Обращаемся к медиа с просьбой ставить под сомнение и тщательно проверять обнародованные Кремлем материалы и не распространять российские фейки".