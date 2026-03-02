В Тегеране ЦАХАЛ атаковал штабы органов безопасности, причастных к подавлению протестов

Военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по десяткам штабов иранских силовых структур в центре Тегерана.

Целями стали офисы министерства внутренней безопасности, ответственного за подавление антиправительственных протестов, более десяти штабов разведывательного министерства, а также штаб подразделения "Кудс".

Одновременно ВВС продолжили атаки на ракетные установки, производственные объекты и базы Корпуса стражей исламской революции.