В Тегеране ЦАХАЛ атаковал штабы органов безопасности, причастных к подавлению протестов
время публикации: 02 марта 2026 г., 21:34 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 21:40
Военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по десяткам штабов иранских силовых структур в центре Тегерана.
Целями стали офисы министерства внутренней безопасности, ответственного за подавление антиправительственных протестов, более десяти штабов разведывательного министерства, а также штаб подразделения "Кудс".
Одновременно ВВС продолжили атаки на ракетные установки, производственные объекты и базы Корпуса стражей исламской революции.
