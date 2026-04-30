Трамп заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии
время публикации: 30 апреля 2026 г., 01:29 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 05:37
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.
"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Заявление прозвучало после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что "иранцы сильны, они унижают США", и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, "вообще не имея стратегии".