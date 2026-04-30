30 апреля 2026
|
последняя новость: 02:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Трамп заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии

США
Германия
Дональд Трамп
время публикации: 30 апреля 2026 г., 01:29 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 05:37
Фридрих Мерц и Дональд Трамп. Вашингтон, 3 марта 2026 года
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.

"Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Заявление прозвучало после резкой критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца, который на этой неделе заявил, что "иранцы сильны, они унижают США", и обвинил Трампа в том, что тот вступил в войну, "вообще не имея стратегии".

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2026

Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 марта 2026

Президент Германии сравнил приход Трампа к власти с российским вторжением в Украину