Пожар в магазине в Мексике, десятки погибших

В городе Эрмосильо (штат Сонора, Мексика) в результате пожара в магазине погибли не менее 23 человек, среди жертв есть дети, передает Reuters со ссылкой на офис губернатора штата.

Несколько пострадавших доставлены в больницы с ожогами и отравлением продуктами горения.

Пожар вспыхнул в субботу днем в магазине, расположенном в плотной городской застройке. На место прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Огонь локализовали, была проведена эвакуация близлежащих помещений.

Причины возгорания выясняются. Власти штата сообщили о начале расследования.