Украина получила новые системы ПВО Patriot из Германии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении новых систем ПВО Patriot из Германии.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", – написал он в соцсети Х.

1 ноября в блоге проекта Germany Aid to Ukraine было опубликовано сообщение, что Украина в ближайшие дни получит две системы Patriot. Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.