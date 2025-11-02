x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
последняя новость: 18:29
02 ноября 2025
Украина получила новые системы ПВО Patriot из Германии

время публикации: 02 ноября 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 17:21
Украина получила новые системы ПВО Patriot из Германии
AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении новых систем ПВО Patriot из Германии.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Фридриха Мерца за этот наш общий шаг для защиты жизней от российского террора. Некоторое время мы готовили это усиление ПВО, и теперь достигнутые договоренности выполнены", – написал он в соцсети Х.

1 ноября в блоге проекта Germany Aid to Ukraine было опубликовано сообщение, что Украина в ближайшие дни получит две системы Patriot. Эта поставка была оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

Мир
