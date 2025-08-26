x
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 августа 2025
|
26 августа 2025
|
последняя новость: 14:01
26 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Германия отказалась признавать палестинское государство

Германия
Палестинская администрация
время публикации: 26 августа 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 26 августа 2025 г., 12:38
Германия отказалась признавать палестинское государство
Annegret Hilse/Pool Photo via AP

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не поддержит инициативу своих западных союзников и не признает палестинское государство. "Они не соответствуют ни одному из условий создания государства", – сказал он.

"Наша позиция ясна. Известна она и Канаде. Мы не присоединимся к инициативе", – заявил канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канада Марком Карни. Сам Карни ушел от ответа на вопрос о признании палестинского государства.

Напомним: согласно конвенции Монтевидео от 1933 года у создаваемого государства должны быть постоянное население, определенная территория, собственное единое правительство и способность к вступлению в отношения с другими государствами.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2025

Австралия признает палестинское государство
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 августа 2025

Орпо: Финляндия "не готовит предложение о признании Палестины"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 июля 2025

Британские юристы: признание Палестины противоречит международному праву
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 июля 2025

Канада поддержит признание Палестины на Генассамблее ООН
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2025

Кир Стармер объявил, что Великобритания признает палестинское государство в сентябре