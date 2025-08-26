Германия отказалась признавать палестинское государство

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ не поддержит инициативу своих западных союзников и не признает палестинское государство. "Они не соответствуют ни одному из условий создания государства", – сказал он.

"Наша позиция ясна. Известна она и Канаде. Мы не присоединимся к инициативе", – заявил канцлер на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канада Марком Карни. Сам Карни ушел от ответа на вопрос о признании палестинского государства.

Напомним: согласно конвенции Монтевидео от 1933 года у создаваемого государства должны быть постоянное население, определенная территория, собственное единое правительство и способность к вступлению в отношения с другими государствами.