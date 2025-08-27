x
27 августа 2025
Мир

Бельгийский премьер сообщил, на каких условиях готов признать палестинское государство

Германия
Бельгия
время публикации: 27 августа 2025 г., 12:04 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 12:06
Бельгийский премьер сообщил, на каких условиях готов признать палестинское государство
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Основными вопросами их повестки были европейская безопасность, торгово-промышленное сотрудничество и борьба с преступностью, в первую очередь – в портах.

Тем не менее, на пресс-конференции бельгийскому политику был задан вопрос, намерено ли королевство признавать палестинское государство. Де Вевер ответил, что пока палестинцы не выполнят несколько условий, такое признание будет бессмысленным.

"Эти условия сделают возможной реализацию принципа двух государств. Речь идет о разоружении ХАМАСа, освобождении заложников и предоставлении гарантий безопасности Израилю. Без этого признание будет контрпродуктивным", – заявил он.

Следует отметить, что не вся бельгийская коалиция стоит на этих позициях. Вице-премьер и министр иностранных дел Максим Прево требует ввести против Израиля санкции и признать государство Палестина. Разногласия могут привести к правительственному кризису.

