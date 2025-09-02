Подозрение на теракт в Марселе: мужчина ранил четверых человек ножом и был убит

Мужчина, вооруженный ножом, напал на нескольких посетителей ресторана "Стамбул Сити": по сообщению свидетелей, "неистовая атака" была осуществлена на террасе ресторана. Инцидент произошел в Марселе, на углу улиц Кур-Бельсюнс и Рю Тюбано, неподалеку от старого порта: этот район очень популярен среди туристов.

Нападавший ранил четверых человек, прежде чем полиция открыла по нему огонь. Как сообщает La Provence, нападавший проигнорировал требования полицейских бросить оружие, после чего они открыли огонь на поражение.

По сообщению местных СМИ, нападавший – 35-летний мужчина, уроженец Туниса. Один из пострадавших, судя по всему, знал нападавшего, и незадолго до инцидента они поссорились. Однако никакие версии происшествия, включая теракт, пока не исключены.

Нападавший скончался от ран после прибытия в больницу.