x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 06:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 06:49
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Источники: в западном Судане более тысячи человек погибли в результате оползня

Погибшие
Дожди
Судан
время публикации: 02 сентября 2025 г., 05:37 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 05:48
Источники: в западном Судане более тысячи человек погибли в результате оползня
AP Photo/Marwan Ali

В западном Судане оползень после проливных дождей полностью уничтожил деревню в районе гор Марра, погибли более тысячи человек, сообщает вооруженная группировка "Суданское освободительное движение/армия" (SLM/A). Информация была передана через агентство Reuters.

В сообщении говорится об одном выжившем жителе деревни.

SLM/A контролирует данную территорию и просит ООН и гуманитарные структуры помочь с извлечением тел и ликвидацией последствий.

По сведениям Reuters, трагедия произошла 31 августа на фоне затяжных ливней и массового исхода жителей из зон боев между регулярной армией Судана и "Силами быстрого реагирования" (RSF) в Дарфуре. Многие искали убежище в горах Марра.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 августа 2025

Десятки жителей страдающего от голода лагеря беженцев в Судане убиты боевиками оппозиции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июня 2025

Более 40 человек, включая детей и медиков, убиты при резне в Судане