Источники: в западном Судане более тысячи человек погибли в результате оползня

В западном Судане оползень после проливных дождей полностью уничтожил деревню в районе гор Марра, погибли более тысячи человек, сообщает вооруженная группировка "Суданское освободительное движение/армия" (SLM/A). Информация была передана через агентство Reuters.

В сообщении говорится об одном выжившем жителе деревни.

SLM/A контролирует данную территорию и просит ООН и гуманитарные структуры помочь с извлечением тел и ликвидацией последствий.

По сведениям Reuters, трагедия произошла 31 августа на фоне затяжных ливней и массового исхода жителей из зон боев между регулярной армией Судана и "Силами быстрого реагирования" (RSF) в Дарфуре. Многие искали убежище в горах Марра.